Produção de veículos cai 10,1% em março ante março de 2018, diz Anfavea

A produção de veículos no Brasil caiu 10,1% em março ante igual mês do ano passado, informou nesta quinta-feira, 4, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Foram 240,5 mil unidades produzidas, entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. O volume, se comparado a fevereiro, também mostra queda, de 6,4%.

Com o resultado de março, o primeiro trimestre terminou com a produção de 695,7 mil veículos, retração de 0,6% em relação a igual período do ano passado.

Vendas

A Anfavea também publicou dados de vendas e confirmou resultados divulgados na quarta-feira, 3, pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Foram 209,1 mil unidades vendidas em maço, alta de 0,9% em relação a igual mês do ano passado e avanço de 5,3% na comparação com fevereiro. No trimestre, as vendas somaram 607,6 mil unidades, expansão de 11,4% ante o primeiro trimestre de 2018.

Emprego

Os números também foram negativos no emprego. As montadoras fecharam 987 vagas de trabalho no terceiro mês do ano. Em 12 meses, são 1.241 empregos a menos. O setor terminou março com um total de 129.980 funcionários, número 0,9% inferior ao registrado em março do ano passado.