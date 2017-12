Produção de soja no Paraná deve diminuir 3% na safra 2017/18

O Deral também apresentou projeção para a segunda safra de milho, que deve diminuir 7%, para 12,29 milhões de toneladas (13,28 milhões de toneladas em 2016/17) - Reprodução

A produção de soja no Paraná na safra 2017/18 deve atingir 19,29 milhões de toneladas, representando queda de 3% em comparação com o período anterior (19,82 milhões de toneladas). As informações são do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria Estadual de Agricultura.

A primeira safra de milho no Paraná está projetada pelo Deral em 3,01 milhões de toneladas, queda de 39% ante o período anterior (4,93 milhões de toneladas). Já a primeira safra de feijão está estimada em 374.824 toneladas, aumento de 2% em relação à safra 2016/17 (368.227 toneladas).

O Deral também apresentou projeção para a segunda safra de milho, que deve diminuir 7%, para 12,29 milhões de toneladas (13,28 milhões de toneladas em 2016/17). A segunda safra de feijão no Paraná deve crescer 26%, para 432.442 toneladas, ante 343.441 toneladas na safra anterior.