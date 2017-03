Produção de petróleo no pré-sal aumenta 41% em fevereiro, diz Petrobras

A produção brasileira nos campos de petróleo e gás natural do pré-sal operados pela Petrobras atingiu, em fevereiro deste ano, 1,53 milhão de barris de óleo equivalente (boed). O valor representa aumento de 41% em relação a produção de fevereiro de 2016. A informação foi divulgada pela estatal no fim da tarde desta terça-feira (14).

De acordo com a Petrobras, em comparação a janeiro deste ano, esse volume registrou uma redução de 3% por causa da parada programada do FPSO Cidade de Paraty, no campo de Lula Nordeste, e ao fim da fase de testes do SPA, no campo de Búzios.

Exterior

Em fevereiro, a produção total de petróleo e gás natural da companhia foi de 2,82 milhões de boed, sendo 2,703 milhões boed produzidos no Brasil e 113 mil boed no exterior.

“A produção média de petróleo no país foi de 2,20 milhões de barris por dia (bpd), volume 1% inferior ao de janeiro. Esse resultado se deve, principalmente, à parada programada do FPSO Cidade de Paraty, localizado no campo de Lula Nordeste, no pré-sal da Bacia de Santos e ao fim da fase de testes do Sistema de Produção Antecipada (SPA), que operou no campo de Búzios, sob regime da Cessão Onerosa”, esclareceu a empresa por meio de nota.

No exterior, em fevereiro, a produção de petróleo foi de 63,5 mil bpd, volume 8% inferior ao mês anterior. A produção de gás natural chegou a 8,4 milhões de m³/d, 3% abaixo do volume produzido em janeiro de 2017.

Esse desempenho resultou, principalmente, da parada operacional dos campos de Lucius e Hadrian South, nos EUA, em função da limitação de escoamento da produção, que é realizada através de facilidades de terceiros.

