Produção de petróleo no Brasil cai 2,2% em janeiro, diz ANP

O Brasil produziu em janeiro 2,2% a menos de petróleo do que no mês anterior, ou 2,631 milhões de barris diários, informou nesta quinta-feira, 7, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A queda foi puxada pela redução de produção no pré-sal brasileiro, um recuo de 2,7% em relação a dezembro de 2018.

Em janeiro, a produção do pré-sal brasileiro correspondeu a 54,9% do total produzido no País. Em relação ao mesmo mês de 2018, a produção de petróleo subiu 0,6% e de gás natural, 0,7%, para 113 milhões de metros cúbicos por dia.

O campo de Lula, no pré-sal da bacia de Santos foi o que mais produziu petróleo em janeiro, com média de 889 mil barris diários, assim como o maior volume de gás natural (38 milhões de metros cúbicos por dia). A plataforma com maior produção foi a FPSO Maricá, no campo de Lula, que em sete poços produziu 150 mil b/d.

A bacia de Santos continua liderando a produção, com 1,303 milhão de barris diários de petróleo e 63,3 milhões de metros cúbicos por dia, seguida da bacia de Campos, com 1,191 milhão de b/d e 22,8 milhões de metros cúbicos/dia.