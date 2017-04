Produção de petróleo e gás no País foi de 3,346 milhões de boe/d, diz ANP

A produção total de petróleo e gás no País em fevereiro foi de 3,346 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), informou nesta segunda-feira, 3, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A produção de petróleo atingiu milhões de barris por dia 2,676 milhões de barris por dia (bbl/d), um crescimento de 14,6% em relação a igual mês em 2016. Na comparação com o mês de janeiro houve queda de 0,4%. Já a produção de gás natural foi de 106,6 milhões de metros cúbicos por dia, alta de 9,2% em relação ao mesmo mês do ano passado e queda de 3% em relação ao mês anterior.

A produção total na camada pré-sal em fevereiro foi de 1,535 milhão de boe/d. A produção em 74 poços foi de aproximadamente 1,233 milhão de barris de petróleo por dia e 48 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, uma redução de 3,3% em relação ao mês anterior. Segundo a ANP, a produção do pré-sal correspondeu a 46% do total produzido no Brasil.

O campo de Lula, na Bacia de Santos, foi o maior produtor de petróleo e gás natural, produzindo, em média, 690,7 mil bbl/d de petróleo e 30,1 milhões de metros cúbicos diários de gás natural. Isoladamente, a plataforma FPSO Cidade de Itaguaí, que opera no campo de Lula, foi a unidade com maior produção: 190,1 mil boe/d, por meio de 6 poços a ela interligados.

Estreito, na Bacia Potiguar, teve o maior número de poços produtores: 1.104. Dom João Mar, na Bacia do Recôncavo, foi o campo marítimo com maior número de poços produtores: 64.

Os campos marítimos produziram 95% do petróleo e 82% do gás natural. A produção ocorreu em 8.476 poços, sendo 821 marítimos e 7.655 terrestres. Os campos operados pela Petrobras produziram 94% do petróleo e gás natural do País.

Veja Também

Comentários