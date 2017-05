Produção de petróleo é de 2,55 milhões de barris por dia em março

A produção de petróleo no Brasil alcançou 2,55 milhões de barris por dia (bbl/d) em março deste ano, crescimento de 12,6% em relação ao mesmo mês de 2016 e queda de 4,7% na comparação com o mês anterior. Os números foram divulgados hoje (2) pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). A produção de gás natural foi 101,3 milhões de metros cúbicos por dia, superando em 12,2% a produção do mesmo mês em 2016. Houve queda de 5% em relação ao mês anterior. A produção total de petróleo e gás natural no País foi aproximadamente 3,187 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d).

A produção do pré-sal correspondeu a 47% do total produzido no Brasil em março. Foram produzidos aproximadamente 1,499 milhão de barris de óleo equivalente por dia. A produção de petróleo foi aproximadamente 1,208 milhão de barris por dia e a de gás natural, de 46,25 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d), redução de 2,4% em relação ao mês anterior.

O aproveitamento de gás natural no mês alcançou 96,6%. A queima de gás em março foi 3,5 milhões de m³/d, redução de 12,4% em relação ao mês anterior e de 25,3% em relação ao mesmo mês em 2016.

Campos produtores

O campo de Lula, na Bacia de Santos, foi o maior produtor de petróleo e gás natural, produzindo, em média, 638,3 mil bbl/d de petróleo e 27,7 milhões de metros cúbicos/dia de gás natural. Os campos marítimos produziram 94,9% do petróleo e 83,3% do gás natural. A produção ocorreu em 8.404 poços, sendo 806 marítimos e 7.598 terrestres. Os campos operados pela Petrobras produziram 95,5% do petróleo e gás natural. Estreito, na Bacia Potiguar, teve o maior número de poços produtores: 1.105. Dom João Mar, na Bacia do Recôncavo, foi o campo marítimo com maior número de poços produtores: 62.

A FPSO Cidade de Itaguaí, no campo de Lula, produziu, por meio de seis poços a ela interligados, 195,6 mil boe/d e foi a UEP (Unidade Estacionária de Produção) com maior produção. Em março de 2017, 291 concessões, operadas por 24 empresas, foram responsáveis pela produção nacional. Destas, 80 são concessões marítimas e 211 terrestres. Do total das concessões produtoras, duas exercem atividade exploratória e produzem por meio de teste de longa duração (TLD), e mais seis são relativas a contratos de áreas contendo acumulações marginais.

As bacias maduras terrestres (campos/testes de longa duração das bacias do Espírito Santo, do Potiguar, do Recôncavo, de Sergipe e de Alagoas) produziram 137 mil boe/d, sendo 110,1 mil bbl/d de petróleo e 4,3 milhões de m³/d de gás natural. Desse total, 131,8 mil barris de óleo equivalente por dia foram produzidos pela Petrobras e 5,2 mil boe/d por concessões não operadas pela Petrobras, sendo 318 boe/d em Alagoas, 2.346 boe/d na Bahia, 66 boe/d no Espírito Santo, 2.286 boe/d no Rio Grande do Norte e 229 boe/d em Sergipe.

