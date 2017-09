Produção de petróleo dos EUA sobe a 9,2 milhões de barris por dia em julho

O Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) informou que a produção de petróleo dos Estados Unidos em julho foi de 9,2 milhões de barris por dia, acima dos 9,1 milhões de barris por dia em junho. O dado de julho vem em linha com as projeções do DoE em seu relatório de perspectiva de curto prazo no setor de energia, mas ficou bem abaixo dos dados semanais, que apontavam para produção de 9,4 milhões de barris por dia em julho.

O dado mensal pode ainda colocar mais dúvidas sobre se a produção de petróleo dos EUA no quarto trimestre pode atingir o patamar de 9,6 milhões de barris por dia. O Departamento de Energia chegou a projetar em seu relatório de curto prazo nível ainda maior, de 9,8 milhões de barris por dia para o quarto trimestre, mas já reviu para baixo esse número. Alguns executivos do setor reclamam por acreditar que as projeções do DoE prejudicam os preços por gerarem o temor de um excesso de oferta no mercado. Fonte: Dow Jones Newswires.

