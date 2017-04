Produção de motos sobe 2,3% em março e fecha 1º trimestre com alta de 1,6%

Balanço divulgado nesta quarta-feira, 12, pela Abraciclo, entidade que representa a indústria nacional de motocicletas, mostra que a produção do setor subiu 2,3% em março, na comparação com o mesmo período de 2016.

Em relação a fevereiro, mês mais curto por conta do feriado de Carnaval, a produção de motos no País registrou alta de 22,4%. No total, 82,4 mil motos foram fabricadas no mês passado, o que leva para 231,4 mil unidades o total produzido no acumulado do primeiro trimestre, 1,6% acima do volume dos três primeiros meses do ano passado.

As vendas no atacado - das montadoras para as concessionárias - ficaram praticamente estáveis, com leve alta de 0,2% no primeiro trimestre, mas as exportações tiveram forte crescimento no período, mostrando avanço de 26,9%. Durante o primeiro trimestre, foram vendidas 215,8 mil motocicletas no mercado doméstico e exportadas 17,4 mil unidades.

A Abraciclo manteve projeções que apontam a uma queda de 3,8% das vendas neste ano. Apesar disso, a expectativa para a produção é de crescimento de 2,5%, no embalo de um aumento de 57,6% previsto nas exportações.

Em nota, Marcos Fermanian, presidente da entidade, disse que o setor segue cauteloso, mas que iniciativas como a da Caixa Econômica Federal, que recentemente lançou uma linha de crédito especial a motocicletas, devem, em conjunto com a estabilidade econômica, "impulsionar" os negócios.

Só no mês passado, as montadoras entregaram 80,4 mil motos às revendas - uma queda de 3,8% na comparação anual - e exportaram 5,7 mil unidades, 21,2% acima do volume embarcado um ano antes.

