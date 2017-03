Produção de eletroeletrônicos cresce 2% em janeiro, diz Abinee

A produção do setor eletroeletrônico cresceu 2% em janeiro deste ano ante o mesmo mês de 2016, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e agregados pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). A maior expansão foi da indústria eletrônica, com alta de 18,1%, ao passo que o segmento elétrico recuou 8,5% no mês.

Em relação ao mês anterior, com ajuste sazonal, a produção apresentou queda de 6,9%, sendo -12,5% na indústria eletrônica e -1,3% na elétrica. Nos últimos 12 meses, a produção da indústria eletroeletrônica sofreu queda de 8,6%, sendo -10,5% na eletrônica e -7,2% na elétrica.

Ainda assim, a associação destaca que este é o segundo mês consecutivo de aumento da produção ante o mesmo mês do ano anterior. Em dezembro a alta havia sido de 8% sobre dezembro de 2015.

"O resultado da produção e o desempenho do nível de emprego do setor, que abriu 1.814 vagas em janeiro, são boas notícias que esperamos se mantenham no decorrer do ano", afirma o presidente da Abinee, Humberto Barbato, por meio de nota.

Veja Também

Comentários