Produção de celulose no Brasil cresce 3% no 1º trimestre, aponta Ibá

A produção de celulose registrou crescimento de 3,0% no primeiro trimestre de 2017 ante igual intervalo do ano passado, totalizando 4,69 milhões de toneladas, informou nesta terça-feira, 2, a Indústria Brasileira de Árvores (Ibá). Já a produção de papel somou 2,5 milhões de toneladas, com queda de 2,2% na mesma base de comparação.

Entre janeiro e março, as vendas de papel no mercado interno alcançaram 1,3 milhão de toneladas, com recuo de 3,0% ante igual período de 2016. Já o segmento de painéis de madeira registrou 1,6 milhão de m? negociados, com alta de 2,9% ante o mesmo período de 2016.

Exportações

No primeiro trimestre de 2017, o volume de exportações de celulose alcançou 3,3 milhões de toneladas, crescimento de 5,5% em relação ao mesmo período de 2016, quando foram exportadas 3,1 milhões de toneladas. O segmento de painéis de madeira registrou exportações de 174 mil metros cúbicos, com queda de 10,8% na mesma base de comparação.

De janeiro a março de 2017, o setor registrou exportações no valor de US$ 1,9 bilhão (-2,6%); a celulose alcançou US$ 1,4 bilhão (-4,3%), o papel US$ 464 milhões (-0,2%) e os painéis de madeira US$ 64 milhões (+25,5%). Como resultado a balança comercial do setor registrou um saldo positivo de US$ 1,7 bilhão nos três primeiros meses do ano, queda de 0,9% ante igual trimestre de 2016.

A China continua sendo o principal destino do setor de celulose brasileiro com 44% de participação. No primeiro trimestre o país oriental cresceu sua receita em 21,6% (US$ 620 milhões) na comparação com o mesmo período do ano passado. Já os países latino-americanos mantiveram a posição de maiores mercados dos segmentos de papel e painéis de madeira no período, cujas receitas de exportações aumentaram 17,5% (US$ 295 milhões) e 25% (US$ 35 milhões), respectivamente.

