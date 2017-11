Produção de celulose cresce 1,9% em outubro ante igual mês de 2016, diz Ibá

A produção de celulose no Brasil subiu 1,9% em outubro ante o mesmo mês de 2016, para 1,609 milhão de toneladas. Assim, a produção acumula um avanço de 2,9% de janeiro a outubro de 2017 contra o mesmo intervalo de 2016, com 15,951 milhões de toneladas de celulose produzidas, segundo dados da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) divulgados nesta quarta-feira, 29.

Em outubro ante o mesmo mês do ano anterior, a exportação de celulose recuou 2,2%, para 1,029 milhão de toneladas, acumulando um volume de 11,034 milhões de toneladas nos primeiros nove meses do ano - alta de 3,6%. As importações do insumo permanecem em forte trajetória de queda, de 29,6% em outubro, para 19 mil toneladas, e de 39,9% de janeiro a outubro de 2017, para 187 mil toneladas.

Papel

No décimo mês do ano, a produção de papel avançou 3% ante outubro de 2016, para 904 mil toneladas. No total dos primeiros dez meses deste ano, subiu 0,9%, para 8,701 milhões de toneladas.

As vendas no mercado doméstico subiram 2,4% no mês de outubro, para 475 mil toneladas, mas caíram 0,4% no total acumulado no ano, para 4,472 milhões de toneladas.

Já as exportações de papel avançaram 6,8% em outubro de 2017 ante igual mês do ano passado, para 172 mil toneladas, e subiram 0,4% no total de dez meses, para 1,757 milhão de toneladas.

Painéis de madeira

As vendas no mercado doméstico de painéis de madeira tiveram uma expansão de 15,1% em outubro de 2017 contra o mesmo mês do ano passado, a 596 mil metros cúbicos. No total dos dez primeiros meses do ano, a alta foi de 2,5%, para 5,344 milhões de metros cúbicos.

As exportações evoluíram 42,3% em outubro de 2017, para 138 mil metros cúbicos, e no total do ano a alta foi de 29,4%, para 1,075 milhão de metros cúbicos.

Balança comercial

De janeiro a outubro de 2017, o saldo da balança comercial do setor atingiu US$ 6,150 bilhões FOB (free on board), com alta de 12,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. Apenas celulose alcançou um saldo de US$ 5,027 bilhões FOB, com avanço de 16,4%.

O saldo de papel foi de US$ 884 milhões FOB, uma queda de 6,2% contra o intervalo de janeiro a outubro de 2016, e o de painéis de madeira, de US$ 239 milhões FOB, uma alta de 21,3%.