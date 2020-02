Produção de carne bovina em Mato Grosso do Sul aumenta 9,41% em 2019

Foram mais de 914 mil toneladas frente a 835 mil no mesmo período de 2018 - Foto: Reprodução

Em 2019 a produção de carne bovina em Mato Grosso do Sul teve um aumento de 9,41% em comparação ao ano anterior. Foram mais de 914 mil toneladas frente a 835 mil no mesmo período de 2018, segundo dados Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).

No último ano, foram mais de 3,5 milhões de animais abatidos, o que representa uma alta de 8,75% em relação ao ano de 2018. As informações estão na edição 96 do Boletim Casa Rural de Pecuária do Sistema Famasul.

Mercado Interno – Entre 6 a 24 de janeiro de 2020 a arroba do boi retraiu 9,17% chegando a R$170,56. Segundo o gerente técnico do Sistema Famasul, José Pádua, a redução do preço da carne bovina no varejo acompanha o valor pago pela arroba. “A gente observou no começo de janeiro uma redução pelo valor pago pela arroba, e isso naturalmente é repassado para o atacado e o varejo. Então estamos neste momento nesse processo de arrefecimento na demanda por animais, o que fez com que os preços baixassem”, explica.

O Sistema Famasul divulga todas as semanas uma reportagem especial sobre o andamento das principais cadeias produtivas de Mato Grosso do Sul.