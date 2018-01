Produção de aço bruto tem alta de 9,9% em 2017, para 34,3 milhões de toneladas

A produção de aço bruto em 2017 foi de 34,4 milhões de toneladas, alta de 9,9% ante 2016, informou nesta segunda-feira, 22, o Instituto Aço Brasil (IABr). Somada à produção de aço bruto, a de laminados foi de 22,4 milhões de toneladas, uma expansão de 7,2% frente ao ano anterior. A produção atendeu à demanda externa, com expansão nas exportações, mas as importações também chamaram a atenção no ano passado.

Conforme a IABr, as vendas internas cresceram 2,3% em 2017 ante 2016, atingindo 16,9 milhões de toneladas. Com isso, o consumo aparente nacional de produtos siderúrgicos foi de 19,2 milhões de toneladas ano passado, crescimento de 5,3% em relação a 2016. Consumo aparente corresponde ao total da produção adicionada das importações e subtraída das exportações.

No comércio internacional, as importações cresceram 23,9% em 2017 frente ao ano anterior, totalizando 2,3 milhões de toneladas, informou o IABr. Em valores, as importações somaram US$ 2,2 bilhões, avanço de 32,7% na mesma base de comparação. Já as exportações foram de 15,4 milhões de toneladas ou US$ 8,0 bilhões, expansão de 14,3% em volume e de 43,9% em valor na comparação com 2016.

"Importante ressaltar que os indicadores de produção e exportação no acumulado do ano de 2017 são impactados positivamente pelo fato de a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) ter iniciado suas operações somente no segundo semestre de 2016. Por isso, a inexistência de dados da CSP no primeiro semestre de 2016 mantém a base de comparação baixa em relação ao mesmo período de 2017", diz a nota divulgada pelo IABr.