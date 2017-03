Produção da Petrobras sobe 3,3% e atinge 2,868 mi de barris/dia no 4º trimestre

A Petrobras produziu um total de 2,868 milhões de barris por dia de petróleo e gás natural no Brasil e no exterior no quarto trimestre de 2016, o que representa um ganho de 3,3% em relação aos 2,777 milhões de barris produzidos em igual período do ano anterior.

Na comparação com os 2,869 milhões de barris por dia verificados no terceiro trimestre de 2016, o resultado ficou estável.

O volume diário médio apontado pela estatal no quarto trimestre de 2016 corresponde a 2,308 milhões de barris por dia de petróleo e liquefeito de gás natural (LGN), e 560 mil barris por dia de gás natural.

