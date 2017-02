Produção da indústria alimentícia caiu 0,96% em 2016, diz Abia

A produção da indústria alimentícia brasileira encolheu 0,96% em 2016 na comparação com o ano anterior, segundo levantamento da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (Abia). Apesar do recuo, o resultado foi considerado "razoável" pelo presidente da entidade, Edmundo Klotz, que considerou que o setor sinaliza uma recuperação após uma queda mais profunda, da ordem de 2,9%, em 2015.

O faturamento nominal do setor cresceu 9,3% na comparação com 2015, de acordo com a Abia. A receita chegou a R$ 614,3 bilhões no ano passado. Em termos reais, porém, houve queda.

Considerando a inflação de alimentos industrializados no varejo e nos canais de consumo fora do lar, o setor registrou queda de 0,63% no faturamento do ano, destacou a Abia.

Em 2017, a indústria alimentícia espera uma retomada do crescimento da produção. A estimativa da Abia é de alta entre 0,6% e 1,2% no volume produzido este ano ante 2016.

A expectativa para as vendas em termos reais é de elevação entre 0,7% e 1,5% em 2017, conforme projetou a entidade. "Esperamos um 2017 relativamente bom em termos de crescimento", disse Klotz, considerando que tradicionalmente o setor se recupera mais rapidamente das crises do que outros setores de consumo mais discricionário. Ele destacou, porém, que o otimismo é "moderado".

Veja Também

Comentários