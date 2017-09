Procura por cursos de Consultoria de Imagem aumentou 50% nos últimos 3 anos

Dados atuais do IBGE apontam que atualmente no Brasil existem 13,5 milhões de desempregados. Aliado à crise econômica, o cenário assusta e faz com que mais profissionais corram em busca de novas recolocações no mercado de trabalho. É, neste momento, que muitas pessoas tentam uma transição de carreira.

Para viabilizar o Plano B, uma opção prática são os cursos de formação ou aprimoramento de curta duração, que nem sempre estão relacionados com o histórico profissional do interessado. Vandressa Pretto, consultora de imagem e diretora da Ecole Supérieure de Relooking, tem constatado essa tendência na prática. Nos últimos três anos, a escola francesa, com representação no Brasil, registrou um aumento de 50% no número de alunas inscritas que desejam mudar de profissão.

“Recebemos profissionais de áreas diversas. As pessoas têm optado por nossa formação para agregar como uma segunda profissão e complementar a renda em horas vagas. Outras estão cansadas de sua área de atuação e visam caminhos alternativos, como empreender num novo segmento”, destaca.

Para Vandressa, a área de consultoria está em plena revolução. “Ao contrário do senso comum, o consultor de imagem não está restrito apenas à moda. Esses profissionais atuam em diferentes locais oferecendo diversos serviços, como por exemplo, junto a departamentos de Recursos Humanos das empresas, em emissoras de televisão, orientando pessoas na gestão de sua imagem e construção de marca pessoal, como ferramenta de autoconhecimento, no consumo consciente, o visual, junto ao varejo, dress code de empresas, entre outras opções no mercado de trabalho”, esclarece.

No Curso de Consultoria de Imagem e Coaching da escola francesa, o aluno não só tem aulas teóricas, como práticas. Ao final da formação, recebem um diploma com título de Consultor de Comunicação para Valorização da Imagem.

Conhecimento de causa

Vandressa Pretto estruturou a Ecole Brasil há cinco anos, quando procurou o curso buscando mudança na vida profissional.Embora já trabalhasse com moda, na área de criação, ela precisava de algo há mais. Mas não foi assim tão simples. Como na época não tinha dinheiro para realizar a formação, foi criativa e empreendedora: se comprometeu a divulgar e promover o curso no país depois de formada. Tornou-se uma empreendedora.

A partir daí, quis proporcionar isso a mais pessoas. Trouxe para o Brasil a Ecole Supérieure de Relooking, criada há 10 anos e com sede em Paris, na França. Nesses cinco anos, a filial brasileira, comanda por Vandressa, já soma 3.000 formados e atua em todo território nacional, especialmente nas cidades como São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ).

