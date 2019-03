Procon-SP recomenda à Gol suspensão imediata de operação do Boeing 737 Max 8

A Fundação Procon-SP recomendou nesta segunda-feira, 11, que a Gol suspenda de imediato a operação das aeronaves da Boeing modelo 737 MAX 8. Em nota, a decisão é atribuída a acidentes de perfil semelhante em curto espaço de tempo. "O objetivo da ação é prevenir que ocorram futuros acidentes colocando em risco a vida dos usuários do transporte aéreo", afirma o Procon-SP em comunicado.

A Gol é a única companhia aérea brasileira que possui aviões deste modelo, versão mais recente da aeronave comercial mais vendida no mundo, e opera com sete deles em rotas para os Estados Unidos, América do Sul e Caribe, preferencialmente.

Neste domingo, um acidente com uma aeronave do mesmo modelo deixou 157 mortos na Etiópia. No final de outubro de 2018, outro acidente com um 737 Max 8 operado pela Lion Air, da Indonésia, deixou 189 mortos.