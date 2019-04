Em pesquisa, Procon encontra diferença de até 259% nos preços em produtos de higiene e limpeza

O setor responsável pelas pesquisas no Procon Estadual realizou, também, trabalho comparativo entre os valores de comercialização de 113 produtos que constaram nos levantamentos feitos no ano passado - Foto: Ilustração

Pesquisa realizada por equipes da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon* MS), no período de 11 a 23 de abril em curso, tendo como foco produtos de higiene pessoal e limpeza verificou variação de até 259,60 % no preço de um dos produtos pesquisados.

A equipe do Procon Estadual verificou preços de 298 itens, dos quais 163 estão sendo divulgados por constarem na quase totalidade dos nove estabelecimentos comerciais visitados. Do total de itens, o aparelho de barbear Bic confort com duas unidades foi o que apresentou maior variação, 259,60%. Enquanto no Supermercado Duarte o produto é comercializado por R$ 2,50, no Walmart custa R$ 8,99.

Os estabelecimentos comerciais pesquisados foram Assai Atacadista (avenida Fábio Zahran), Atacadão (Costa e Silva), Comper (Spipe Calarge), Carrefour (Shopping Campo Grande), Duarte Rede Econômica (Manoel da Costa Lima), Extra (Joaquim Murtinho), Fort Atacadista (São Borja), Supermercado Pires ( Marquês de Pombal) e Walmart (avenida Mato Grosso).

A maior quantidade de itens com maior preço foi registrada no Extra Hipermercado, enquanto em relação ao menor preço quem mais apresentou itens foi o Fort Atacadista, onde, também foi encontrado o maior número de produtos cotados: “Novamente ficou demonstrada a conveniência de se pesquisar. A verificação de preços em diferentes estabelecimentos sempre resulta em economia para o consumidor”, comenta o superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão.

O setor responsável pelas pesquisas no Procon Estadual realizou, também, trabalho comparativo entre os valores de comercialização de 113 produtos que constaram nos levantamentos feitos no ano passado (em 2018) e neste ano. Neste caso, o mesmo item que consta com maior variação de preços este ano (aparelho de depilação Bic comfort com duas unidades) apresentou evolução negativa (- 55,72%), ou seja, foi encontrado no mercado com preços sensivelmente menores este ano de acordo com planilha”Variação Anual de Preços” abaixo.

Confira a pesquisa:

PESQUISA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA EM CAMPO GRANDE / MS – ABRIL/2019

Variação Anual de Preços