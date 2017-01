Procon realiza mutirão para ajudar consumidores superendividados

A Fundação Procon SP realiza nesta terça-feira, 24, mais uma etapa do mutirão Procon Móvel, com o objetivo de orientar os consumidores sobre os seus direitos, e também prestar atendimento às pessoas endividadas. Um micro-ônibus do Procon está estacionado em frente ao Parque Trianon, na Avenida Paulista, e oferecerá atendimento gratuito até às 16h.

As principais reclamações dos consumidores, segundo a instituição, são referentes à cobrança indevida nos setores de telecomunicações e bancos, e referentes à problemas com entrega no setor de varejo eletrônico.

O consumidor que tiver mais do que 30% do seu orçamento comprometido com dívidas também poderá aproveitar o atendimento itinerante para se inscrever no Programa de Apoio ao Superendividado (PAS).

O PAS tem como objetivo auxiliar os consumidores superendividados, orientando e promovendo a renegociação de dívidas com seus credores. Serão atendidas neste programas dívidas vencidas ou a vencer decorrentes de empréstimos, financiamentos, contratos de crédito ao consumo, prestação de serviços, e aquisição de produtos, independentemente do total das dívidas.

De acordo com o Procon, o consumidor com renda familiar de até R$ 2 mil representa o maior porcentual de endividados (28,9%) que participam do PAS no Estado de São Paulo. Eles são, em sua maioria, homens casados, entre 46 e 60 anos, e que possuem ensino superior completo.

