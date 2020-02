Preço de gasolina em Campo Grande chega a R$ 4,72, diz levantamento do Procon

Procon finaliza pesquisa de combustíveis - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em um levantamento divulgado na manhã de hoje (22), o Procon Estadual detectou a diferença de 15,999% na comercialização do diesel S10 na modalidade de venda por meio do cartão de crédito. Em alguns postos de combustíveis o produto pode ser encontrado por R$ 4,14 ou até mesmo por R$ 3,59. Já em relação aos preços da gasolina comum na modalidade de venda a vista, o menor preço encontrado foi a R$ 4,299 e o maior por R$ 4,729.

A pesquisa foi realizada em 122 postos de combustíveis em Campo Grande enfocando preços, em diversas modalidades (à vista em dinheiro, cartões de débito e de crédito) de produtos como gasolina comum e aditivada, etanol e diesel S 500 e S 10, totalizando 15 itens pesquisados.

O novo valor não foi muito bem recebido pelo consumidor, que após a disparada no litro da gasolina nas bombas dos postos, não viu a redução do etanol, que deveria ter caído R$ 0,16. Ao portal A Crítica, o superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão, informa que o órgão vai intensificar a fiscalização.

"Durante uma pesquisa no dia da alteração de preço, notamos um abuso muito grande por parte dos postos. Chegamos em estabelecimentos com o os tanques de reservatórios cheio de gasolina, comprados anterior ao aumento da alíquota e já determinado pelo proprietário o aumento do combustível injustificadamente. A fiscalização serve para detectar e punir postos que estão aplicando aumentos injustificados aos valores de comercialização", ressalta.





O superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão, reforça a importância do consumidor ter hábito de pesquisar, tornando o mercado mais competitivo.

Confira a pesquisa completa neste link.