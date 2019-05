Procon Estadual realiza pesquisa de produtos para o Dia das Mães e encontra variação de até 200%

Bastante procurados como sugestão de presentes, os perfumes também foram alvo de pesquisa - Foto: Divulgação/Assessoria

Tendo em vista a aproximação da data em que se comemora o Dia das Mães (segundo domingo de maio), equipe do Procon/MS realizou verificação de preços, de forma ampla, abordando os produtos e serviços que, tradicionalmente são oferecidos como presentes nessa ocasião.

Dos trabalhos realizados pelo Procon Estadual fizeram parte flores e produtos afins, perfumes, joias, eletrodomésticos e utensílios diversos, além de serviços em restaurantes e churrascarias. No setor de floriculturas foram pesquisados 15 itens em nove estabelecimentos constatando variação de 200% em dois desses produtos, como é o caso de botão de rosa nacional que na floricultura La Rose é comercializado por R$ 15,00 enquanto na Lylis Black e Pequena Flor é encontrado a R$ 5,00.

O outro produto, lírio em vaso médio, está a venda por R$ 90,00 na Pequena Flor e pode ser encontrado por R$ 30,00 na Nicareta, se configurando a mesma variação percentuial. O trabalho de pesquisa aconteceu nas floriculturas Jardim do Edio, La Rose, Lilys Black, Marrocos, Nicareta, Pantanal Garden, Pequena Flor, Rosalandia e Tom Flores.

Bastante procurados como sugestão de presentes, os perfumes também foram alvo de pesquisa. Nesse caso, foram verificados preços de 44 produtos em três estabelecimentos e a maior diferença encontrada foi em relação ao Cacharrel Anais Anais Premier Delice feminino (eau de toilette) cuja variação ficou em 80,04 por cento uma vez que está à venda nas lojas Riachuelo por R$ 359,90 e na Renner, por R$ 199,90. A verificação de preços ocorrei nas Lojas Riachuelo, Renner e Anne Gachet.

A maior quantidade de produtos verificados pela equipe do Procon Estadual foi em relação a presentes generalizados que vão de escovas para cabelos, relógios, aparelhos de telefonia celular, entre outros, onde a maior variação de preços constatada foi de 42,82 por cento levando-se em conta que o Modelador de cachos Gama duo espirale pode ser encontrado por R$ 139,90 na Havan e por R$ 79,99 no Carrefour. Foram pesquisados, ao todo, 176 produtos, dos quais estão sendo divulgados 76 por terem sido encontrados na quase totalidade dos nove estabelecimentos visitados pela equipe. Os pontos de venda visitados foram C&A, Carrefour, Casas Bahia, Hipermercado Extra, Havan, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Casas Pernambucanas e Walmart.

Restaurantes e churrascarias também foram pesquisados em um total de 12 com verificação de preços de rodizio/auto rodizio e buffet. Em se tratando de rodízio a maior variação foi de 23,44 por cento enquanto buffet foi de 27,50 por cento. O maior preço encontrado para rodizio está na churrascaria Bezerro de Ouro (R$ 79,00) e o menor na churrascaria Ponteio (R$ 32,90). Já, em relação a Buffet, na churrascaria Colono custa R$ 36,00 e na Figueira R$ 45,00.

Os estabelecimentos pesquisados foram as churrascarias Bezerro de Ouro, Capital, Colono, Costhelaria, Figueira, Gaúcho Gastão, Manura, Nilson. Nossa Querência, Ponteio, duas unidades da Zitão. A verificação realizada pela equipe do Procon Estadual se deu no período de 25 de abril findo e 03 de maio em curso.