Procon de SP diz que juro bancário está estável e alerta sobre cheque especial

A taxa média de juros aplicados sobre a utilização do cheque especial foi mantida este mês em 13,53% no conjunto de seis bancos pesquisados pelo Procon de São Paulo: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander. Esses bancos também mantiveram em 6,4% o índice cobrado nas operações de empréstimo pessoal.

No Banco do Brasil, a taxa sobre o empréstimo pessoal está em 5,81%, no Bradesco, 6,54%; na Caixa ,5,7%; Itaú, 6,43%; Safra, 5,9% e Santander, 7,99%.

Já em relação ao cheque especial foram detectadas as seguintes variações: Banco do Brasil (12,89%); Bradesco (13,49%); Caixa (13,55%); Itaú (13,23%); Safra (12,60%) e Santander (15,43%).

Por meio de nota, o Procon-SP alerta que, mesmo diante de taxas estáveis, o consumidor deve evitar essas linhas de crédito, principalmente, a do cheque especial, cuja taxa anual ultrapassa 358% ao ano.

