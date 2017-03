Processo de recuperação da confiança dos consumidores será demorado, diz Maggi

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse nesta terça-feira, 28, que a reabertura do mercado de Hong Kong é importante para o País. Hong Kong e China absorvem, juntos 30% das exportações de carnes e derivados do Brasil. "Estamos comemorando hoje", afirmou o ministro.

Ele alertou, porém, que agora será necessário um trabalho consistente para recuperar a confiança dos consumidores no Brasil e no exterior. "Esse é um processo que demora", admitiu. O governo terá de estar presente em muitos desses países para dar explicações.

Maggi relatou que ainda não decidiu quando visitará os principais mercados consumidores de carne brasileira, na companhia dos produtores. Na próxima semana, ele estará na Argentina, mas para outro compromisso. Aproveitará, no entanto, a oportunidade para explicar as medidas adotadas pelo Brasil aos sócios do Mercosul, no que se refere à Operação Carne Fraca.

