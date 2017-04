Processo de descentralização dos portos começará por Suape (PE), diz ministro

O governo federal vai começar pelo porto de Suape (PE) um processo de descentralização dos portos brasileiros. A administração será entregue à Companhia Docas, segundo informou nesta quinta-feira, 20, o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella Lessa, após participar do leilão do terminal de trigo no porto do Rio de Janeiro. A descentralização desmonta um processo ocorrido no governo da ex-presidente Dilma Rousseff.

Nos próximos dias, o governo deverá também editar um decreto revendo um regulamento antigo, de número 8.033, informou o ministro.

A revisão da norma, iniciada por pressão do setor privado, vai desburocratizar procedimentos e também abrir a possibilidade de prorrogar contratos de arrendamento em portos. Essa mudança, porém, não se aplica aos contratos anteriores a 1993.

