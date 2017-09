Problema em aeronave da FAB adia volta de Meirelles ao Brasil em um dia

Previsto para voltar ao Brasil na noite da terça-feira, 26, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que está em Londres, retornará ao Brasil apenas na noite desta quarta-feira, 27. Ele não decolou na terça devido a problemas técnicos na aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB). A viagem agora poderá ser realizada por meio de um voo comercial, se a aeronave não ficar pronta até o fim do dia.

Na capital britânica, de acordo a assessoria do ministro, ele passará o dia em despachos internos. Meirelles já teve reuniões com o Brasil pela manhã e continuará a fazer contato por telefone à tarde - o Reino Unido está quatro horas à frente do Brasil.

A previsão era de que o ministro voltasse ao Brasil na noite de terça - chegando na quarta ao País - depois de uma viagem para os Estados Unidos, Bélgica e Inglaterra.

Em Nova York e em Londres, ele teve uma série de reuniões com investidores e, em Bruxelas, encontro com membros da Comissão Europeia e com o representante do Brasil junto à União Europeia.

