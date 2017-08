Privatização da Cesp deve movimentar pelo menos R$ 1,95 bi

O preço mínimo estabelecido pelo governo do Estado de São Paulo para a Companhia Energética de São Paulo (Cesp), de R$ 16,80 por ação, para as ações detidas pelo poder público paulista, coloca a operação no valor mínimo de R$ 1,956 bilhão. O preço estabelecido é 4,3% acima do preço de fechamento da ação PNB no pregão da quarta-feira, 2, da B3, de R$ 16,10 por PNB.

O governo de São Paulo publicou na manhã desta quinta-feira, 3, o edital de desestatização da geradora, cujo leilão ocorrerá no dia 26 de setembro na B3. Serão vendidas 116.450.297 ações, das quais 87.522.028 ordinárias e 28.928.269 preferenciais classe B. De acordo com o documento, também disponível na página da Secretaria da Fazenda, serão desclassificadas as propostas que contenham lances inferiores.

Uma fatia de 5% do capital está destinada à oferta aos empregados, ou seja 16.375.632 de ações ordinárias, em dois lotes, um deles com deságio. A fatia de 689.520 ações sairá ao preço de R$ 8,40 por ação, atualizado pela variação da Selic até a data da liquidação do leilão (6/12), e 15.686.112 ON sem deságio (portanto, ao preço de R$ 16,80), também atualizado.

O novo controlador terá de pagar, além do preço final do leilão, uma quantia adicional de R$ 5.791.968,00 para compensar as ações da oferta aos empregados com deságio. Além disso, o novo controlador deverá realizar uma oferta pública de aquisição (OPA) de ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da Cesp (Metrô, Dersa, Sabesp, DAEE e CPP), por preço equivalente a no mínimo 80% do preço final, somado ao adicional em relação às ações adquiridas, dividido pelo número de ações, e no caso das PNB, porcentual de 100%.

O capital social da Cesp é de R$ 5.975.433.454,43, dividido em 327.502.673 ações, das quais 109.167.751 ON e 7.399.122 PNA A e 210.935.800 PNB.

Veja Também

Comentários