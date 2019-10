Primeiro empreendimento com Rooftop 360° de Campo Grande inova o conceito de morar bem

A central de decorados da HVM Incorporadora fica na Rua Prof. Luís Alexandre de Oliveira (Via Park), 415. Vivenda do Bosque. - (Foto: Divulgação)

Campo Grande terá o primeiro Rooftop com vista 360°, o edifício residencial Três Meia Zero, localizado na Rua da Paz, bairro Jardim dos Estados, região privilegiada da Capital. Lançado pela HVM Incorporadora na última terça-feira, dia 08, o arrojado empreendimento alia os principais conceitos de qualidade na vida contemporânea: localização, segurança, beleza, conforto, funcionalidade, flexibilidade e sustentabilidade, proporcionando uma experiência inédita em alto padrão.

O ponto alto do Três Meia Zero está justamente na vista panorâmica da Capital no Rooftop 360°, uma ampla área de convivência, com Sky Gourmet, Sky Lounge e ClubHouse, ambientes gastronômico e social dotados de uma vista de tirar o fôlego. Toda a concepção do prédio conta com soluções tecnológicas que proporcionam sustentabilidade e conforto, além de valorizar o paisagismo.



Edifício residencial Três Meia Zero

As fachadas se dividem em três categorias: a Ventilada, como sugere o nome, terá como diferencial o conforto térmico proporcionado pela ventilação natural criada com o distanciamento entre revestimento externo e a parede do edifício; a fachada Dinâmica, estética e funcional, traz conforto acústico e regulagem de luz e calor e a elegante fachada em pele de vidro, que dá um toque de sofisticação ao prédio, além de bloquear parcialmente os raios ultravioletas.

Outro importante diferencial é que o empreendimento vem com plantas abertas para que o morador possa personalizar conforme seu estilo de vida. O prédio terá 66 unidades, com opções de 42m² a 130m². “Ter um lugar que represente nossa personalidade e estilo de vida é fundamental. Pensando nessa necessidade fomos buscar inspirações mundo afora e trouxemos empreendimentos diferentes, inovadores, sustentáveis e com design único. Inauguramos uma nova era de condomínios inteligentes”, diz o diretor executivo da HVM Incorporadora, Rodolfo Luiz Holsback.



O diretor executivo da HVM Incorporadora, Rodolfo Luiz Holsback

Assim como o Vertigo Premium Studios, que foi absoluto sucesso de vendas com todas as unidades esgotadas em apenas 12 dias, o Três Meia Zero também traz para o foco o conceito de valorização dos espaços compartilhados que agregam sofisticação e funcionalidade.

Com borda infinita, a piscina tem raia de 20 metros, além de hidromassagem, espaço fitness integrado ao paisagismo com espaço outdoor. No térreo, os moradores terão SPA, sauna e mais um espaço gourmet, além de Coworking, com sala de reunião, espaço ferramentas, bicicletário, lavanderia, brinquedoteca e playground.

A central de decorados da HVM Incorporadora fica na Rua Prof. Luís Alexandre de Oliveira (Via Park), 415. Vivenda do Bosque.



Skybar do Edifício residencial Três Meia Zero

Sobre a HVM

A HVM Incorporadora é uma empresa sul-mato-grossense que atua há oito anos no mercado imobiliário, tendo conquistado neste período três certificações pela qualidade e sustentabilidade de seus projetos (• ISO 9001-2015 • PBQP-H • SELO AQUA pelo Vertigo Premium Studios).



Apartamento 80 m² do Edifício residencial Três Meia Zero

Com sede em Cmpo Grande, a HVM Incorporadora oferece empreendimentos residenciais de qualidade, aliando excelentes oportunidades de negócio com bem-estar e qualidade de vida. A empresa confirma seu compromisso com o amanhã, aplicando práticas sustentáveis e de responsabilidade ambiental, com o uso da tecnologia a favor do meio ambiente e valorização de espécies regionais em seu paisagismo.



Diretoria da HVM

Serviço

Saiba mais sobre os empreendimentos da HVM Incorporadora https://www.hvm.com.br/

Telefone: (67) 3378-3400 | (67) 99809-9659