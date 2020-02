Previsão é de votar plano de ajuste fiscal em março, diz Mansueto

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou nesta sexta-feira, 7, que o chamado "Plano Mansueto", com medidas para socorrer Estados e municípios com dificuldades fiscais, deverá ser votado em março. Ele participa nesta manhã do seminário Pacto Federativo, na Fundação Getulio Vargas, no Rio de Janeiro.

Presente ao evento, o relator do projeto do Plano, Pedro Paulo Carvalho (DEM/RJ), informou que o texto da proposta deve ser apresentado em até duas semanas na Câmara dos Deputados. Segundo ele, é possível que a votação seja realizada ainda no primeiro semestre.

"As conversas com os Estados e municípios estão bastante avançadas. Em duas semanas, até antes do carnaval, quero estar com o relatório pronto para encaminhar ao Plenário da Casa", avaliou.

Ele se disse otimista com a aprovação do Plano, argumentando que já iniciou conversas com os partidos políticos e bancadas regionais, além de Estados e Tesouro Nacional para aprovar a matéria o mais rápido possível.

"Esse primeiro entendimento já facilita as articulações políticas", disse, elogiando também o fato do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não ter criado uma Comissão Especial para tratar do tema. "Isso agiliza muito o processo", afirmou.