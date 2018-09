Previsão do governo para despesas com Previdência em 2018 cai R$ 1,178 bi

O secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, George Soares, citou o esforço do governo na revisão de benefícios previdenciários como um dos fatores que justificam a queda de R$ 1,178 bilhão nas despesas do INSS no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 4º bimestre.

"Em dois anos, o impacto de conjunto de ações, como revisões de cadastros, já chega a uma economia de R$ 10 bilhões. Mas isso não resolve o problema previdenciário", completou.

Já a queda de R$ 1,323 bilhão na projeção de despesa do abono e seguro desemprego se deve, segundo ele, à lenta recuperação do mercado de trabalho e a mudanças legislativas nas regras de concessão do benefício.

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, comentou que a queda de R$ 1,374 bilhão na projeção de gasto com subsídios e subvenções se deve a programas planejados no Orçamento que não foram totalmente acessados ou executados, devido à própria falta de demanda em algumas linhas de crédito ou à demora na tramitação de alguns projetos no Congresso Nacional.

Ele citou, por exemplo, o subsídio para a renegociação de crédito rural. "Acho que a projeção de subsídios ainda vai cair ainda mais até o fim do ano", acrescentou.