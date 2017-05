Previsão de déficit primário piora para R$ 148,036 bi, mostra Prisma Fiscal

O Ministério da Fazenda divulgou nesta quinta-feira, 11, o Prisma Fiscal de maio, que reúne expectativas do mercado quanto aos principais dados fiscais do governo. O documento mostra que os analistas ouvidos na pesquisa continuam apostando que o Governo Central não irá cumprir a meta do resultado primário de 2017, fixada em um déficit de R$ 139 bilhões. Em maio, a mediana das projeções do mercado para o déficit neste ano subiu de R$ 147,049 bilhões para R$ 148,036 bilhões.

Para 2018, no entanto, a expectativa é de cumprimento da meta. O Prisma de maio mostrou que os analistas projetam um déficit primário do Governo Central no próximo ano de R$ 125,124 bilhões, ante os R$ 123,606 bilhões, previstos no mês anterior. A meta fiscal estipulada para 2018 é de R$ 129 bilhões.

Esta edição do boletim reúne dados coletados até o 5º dia útil do mês de maio, com projeções ainda sobre indicadores como arrecadação, dívida bruta e receita líquida.

Em maio, a previsão de receita líquida em 2017 ficou praticamente igual à projeção do mês anterior, em R$ 1,144 trilhão, pouco inferior aos R$ 1,146 trilhão registrados em abril. Para 2018, a previsão de receita líquida caiu de R$ 1,233 trilhão em abril para R$ 1,228 trilhão em maio.

Quanto à arrecadação, em 2017 a previsão passou de R$ 1,344 trilhão em abril para R$ 1,341 trilhão em maio. Para 2018, a expectativa do mercado para a arrecadação passou de R$ 1,448 trilhão em abril para R$ 1,442 trilhão em maio.

A previsão de despesa total em 2017 passou de R$ 1,295 trilhão para R$ 1,294 trilhão e, para 2018, passou de R$ 1,360 trilhão para R$ 1,358 trilhão.

As previsões do mercado para a dívida bruta praticamente não mudaram este mês. Para 2017, a expectativa é que a dívida bruta passe de 75,42% para 75,44% do PIB. Para 2018, essa previsão oscilou de 78,53% para 78,50% do PIB.

Sobre o resultado primário nos próximos três meses, os analistas esperam altas consecutivas do déficit. A previsão para déficit primário de maio passou de R$ 15,378 bilhões para R$ 15,590 bilhões. Para junho, subiu de R$ 11,530 bilhões para R$ 11,669 bilhões. Para julho, o déficit previsto mudou de R$ 16,500 bilhões para R$ 16,725 bilhões.

A íntegra do Prisma Fiscal de maio pode ser acessada no site do Ministério da Fazenda no seguinte endereço: http://fazenda.gov.br/noticias/2017/maio/fazenda-divulga-prisma-fiscal-de-maio-de-2017/prisma-maio-2017.pdf .

