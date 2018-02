Previsão de crescimento do PIB de 2018 aumenta para 3% na Lei Orçamentária Anual

A projeção do governo para o câmbio médio em 2018 passou de R$ 2,29 para R$ 3,30 - Divulgação

O Ministério do Planejamento manteve a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2018 em 3,0%, enquanto o mercado estima uma alta de 2,66%. Na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018 a projeção era de 2,5%.

O Planejamento revisou a projeção do governo para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2018, de 4,2%, como estava na LOA, para 3,9%. No último Boletim Focus, elaborado pelo Banco Central, a projeção de mercado apontava para um IPCA de 3,95% em 2018.

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, também anunciou a revisão da projeção para o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de 2018, de 4,3% para 4,5%. No último Focus, os analistas financeiros estimavam uma alta de 4,50% no índice este ano.

A estimativa do Planejamento para a Selic média em 2018 passou de 7,3% para 6,7% ao ano. No último Focus, as estimativas do mercado projetaram uma Selic média de 6,75% ao ano em 2018.

A projeção do governo para o câmbio médio em 2018 passou de R$ 2,29 para R$ 3,30. E a estimativa de alta da massa salarial nominal passou de 6,1% para 6,3% este ano. A previsão para o preço médio do barril de petróleo passou de US$ 52,2 para US$ 68,2.