Previsão de crescimento da massa salarial cai de 7,4% para 4% no Orçamento

O governo revisou parâmetros macroeconômicos do Orçamento, entre eles a projeção para o crescimento da massa salarial, que passou de 7,4% para 4%. A expectativa de taxa de câmbio média de 2017 passou de R$ 3,4 para R$ 3,2 e de taxa Selic média foi de 12,1% para 10,9%.

Também foi revista a projeção para o preço médio do barril de petróleo, que passou de US$ 46,8 para US$ 56,2. Para o IGP-DI, a previsão passou de 5,5% para 4,6%.

Também houve mudança no valor do salário mínimo, já anunciada pelo governo no início do ano, que passou de R$ 945,8 para R$ 937.

Mais cedo, o governo havia anunciado revisão na projeção para o PIB de 1,6% para 0,5% e do IPCA de 4,8% par 4,3%.

