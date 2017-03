Previsão de câmbio para fim de 2017 permanece em R$ 3,30, mostra Focus do BC

O Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta quarta-feira, 1º de março, pelo Banco Central, mostrou que a cotação da moeda americana estará em R$ 3,30 no encerramento de 2017, mesmo patamar de uma semana atrás. Há um mês, a expectativa estava nos R$ 3,40. O câmbio médio de 2017 foi de R$ 3,20 para R$ 3,18, ante R$ 3,33 de um mês antes.

No caso de 2018, a projeção para o câmbio no fim do ano seguiu em R$ 3,40. Quatro semanas antes, estava em R$ 3,50. Já a projeção para o câmbio médio no próximo ano foi de R$ 3,40 para R$ 3,37, ante R$ 3,45 de quatro semanas atrás.

Setor externo

Os economistas do mercado financeiro alteraram suas projeções para a balança comercial em 2017 e 2018. A estimativa de superávit comercial este ano foi de US$ 47,30 bilhões para US$ 47,65 bilhões, ante US$ 45,10 bilhões de um mês antes. Na estimativa mais recente do BC, o saldo positivo de 2017 ficará em US$ 44,00 bilhões.

Para 2018, os economistas do mercado projetam um superávit comercial de US$ 40,00 bilhões, igual ao calculado na semana anterior. Há um mês, a expectativa era de US$ 40,75 bilhões.

No caso da conta corrente, as previsões contidas no Focus para 2017 indicaram déficit de US$ 26,50 bilhões, mesmo valor de uma semana e um mês antes. Já a projeção do BC para o déficit em conta em 2017 é de US$ 28,0 bilhões.

O mercado alterou a estimativa de rombo nas contas externas em 2018, de US$ 35,30 bilhões para US$ 35,65 bilhões. Um mês atrás, o rombo projetado era de US$ 35,10 bilhões.

Para os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento Direto no País (IDP) será mais do que suficiente para cobrir o resultado deficitário, tanto em 2017 quanto em 2018. A mediana das previsões para o IDP em 2017 subiu de US$ 71,00 bilhões para US$ 72,00 bilhões. Há um mês, estava em US$ 70,00 bilhões.

A projeção do BC para este ano é de IDP de US$ 75,00 bilhões. Porém, em função do resultado positivo de US$ 11,528 bilhões para o IDP em janeiro, o chefe do Departamento Econômico do BC, Tulio Maciel, afirmou que esta projeção para 2017 já é considerada conservadora pela instituição.

Para 2018, a perspectiva de volume de entradas de investimento direto, de acordo com o Focus, foi de US$ 75,00 bilhões para US$ 73,50 bilhões, ante US$ 71,93 bilhões de quatro semanas antes.

