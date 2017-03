Previsão da Fazenda é que economia cresça em ritmo de 2,7% no 4º trimestre

O Ministério da Fazenda ressaltou na apresentação das novas previsões macroeconômicas que, embora haja expectativa de que o Produto Interno Bruto (PIB) crescerá 0,5% em 2017, "o PIB marginal é bem maior". De acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira, 22, a previsão da Fazenda é que a economia brasileira esteja com crescimento em ritmo de 2,7% no 4º trimestre de 2017 ante igual período do ano passado. Em termos anualizados, esse ritmo representa alta de 3,2%.

No diagnóstico apresentado aos jornalistas, a Fazenda destaca que, entre os fatores que dão apoio à reação da economia, há "avanço substancial da desalavancagem durante o 4º trimestre de 2016", especialmente das empresas.

