Previdência: sessão de leitura do relatório é reaberta

O presidente da comissão especial da reforma da Previdência na Câmara, deputado Carlos Marun (PMDB-MS), retomou por volta das 20 horas desta quarta-feira, 19, a sessão do colegiado para leitura do parecer do deputado Arthur Maia (PPS-BA) sobre a matéria.

A sessão estava suspensa desde 12h48 de hoje, para que os integrantes da comissão especial pudessem participar da votação, no plenário da Câmara, dos destaques do projeto que cria um Regime de Recuperação Fiscal (RRF) para Estados em calamidade financeira.

Um dos poucos membros da oposição presentes na retomada dos trabalhos, o deputado Pepe Vargas (PT-RS) questionou o relator sobre novas mudanças no parecer. Maia admitiu que fez algumas alterações, que serão anunciadas em breve.

Veja Também

Comentários