Previdência: comissão rejeita retirada de regra de cálculo da reforma

A comissão especial da reforma da Previdência na Câmara rejeitou por 23 votos a favor e 14 contrários o quinto destaque com sugestões de mudança no texto-base do relator, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA). O destaque previa a retirada da regra de cálculo para aposentadoria da reforma. Faltam agora outros cinco destaques para serem votados.

A previsão do presidente da comissão especial, deputado Carlos Marun (PMDB-MS), é de que a votação, que começou por volta do meio dia desta terça-feira, 9, só seja concluída no início da noite.

