Pressionados pelo dólar, juros têm mínimas, após abrirem perto dos ajustes

Sem surpresas na pesquisa Focus e com a agenda econômica esvaziada nesta segunda-feira, 6, os juros futuros registraram mínimas, em sintonia com o enfraquecimento do dólar. A queda do rendimento dos Treasuries também é monitorada.

Antes, as taxas futuras abriram perto dos ajustes de sexta-feira, com viés de baixa, na mesma direção do fechamento anterior, em meio a uma precificação maior na curva, embora ainda não majoritária, de corte de 1 ponto porcentual da Selic na reunião de abril.

Às 9h44, o DI para janeiro de 2018 estava em 10,220% (mínima), de 10,240% do ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2019 exibia 9,61% (mínima), de 9,72% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2021 estava em 9,97% (mínima), de 10% no ajuste anterior.

