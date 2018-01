Presidente do Secovi-SP cobra de Alckmin apoio do PSDB à reforma da Previdência

"Tenho certeza que, se depender da nossa bancada, passa", disse o governador nesta quarta-feira, 31 - Foto: Anicer

Em evento na sede do Secovi-SP (Sindicato da Habitação), o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), foi cobrado pelo presidente da entidade, Flavio Amary, pelo fechamento de questão do PSDB em relação à reforma da Previdência

Alckmin assegurou que a bancada tucana no parlamento vai se empenhar para a votação. "Tenho certeza que, se depender da nossa bancada, passa", disse o governador nesta quarta-feira, 31.

"É muito importante que o partido vá além de fechar questão sobre a reforma da Previdência. Ela é fundamental para a economia e para o mercado imobiliário", disse o presidente do Secovi-SP. Para ele, a aprovação do projeto elevaria o nível de confiança do empresariado na recuperação econômica.