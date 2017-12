Presidente do PP convoca Executiva nesta terça-feira para discutir Previdência

O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), convocou reunião da Executiva do partido para esta terça-feira, 5, às 16 horas, no Senado. Embora não tenha informado oficialmente o motivo do encontro, o tema deve ser a reforma da Previdência. Mais cedo, Nogueira defendeu que o partido deve fechar questão a favor da matéria, mas que aguarda definição do governo para que o tema seja pautado no plenário da Câmara.

"Após definição do governo, a presidência do partido irá reunir a bancada para defender fechamento de questão para votação da reforma, cuja aprovação é imprescindível para o País", diz o texto divulgado pela assessoria de imprensa de Nogueira. O PP possui 40 deputados em exercício atualmente.

Para o deputado Jerônimo Goergen (RS), que possui uma posição mais independente na sigla, é "provável" que o PP feche questão a favor da reforma, pois considera que o partido é o que "mais tem dado sustentação para o governo" do presidente Michel Temer nos últimos meses. Ao longo do último final de semana, Temer intensificou a articulação para que os principais partidos da base aliada obriguem seus parlamentares a votarem a favor do texto.