Presidente do conselho de administração da Eletrobras deixa órgão

A Eletrobras informou hoje (28) que Elena Landau renunciou ao seu mandato de conselheira e de presidente Conselho de Administração da companhia. A saída se deu por motivos pessoais. Para o seu lugar foi eleito o também economista José Guimarães Monforte.

De acordo com a Eletrobras, o novo conselheiro possui vasta experiência empresarial. É membro do Comitê de Governança de Empresas Estatais da BM&F Bovespa, do Conselho Deliberativo do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS) e membro do Conselho Editorial da Harvard Business Review Brasil. Atuou, ainda, como executivo em diversos bancos como Banespa, Merrill Lynch e Citibank.

Mesmo com a alteração na sua composição, o Conselho de Administração da Eletrobras reiterou na reunião de hoje o compromisso com a implementação do Plano Diretor de Negócio e Gestão 2017-2021, que se encontra em andamento.

