Presidente do conselho da Caterpillar não espera guerra no comércio global

O presidente do conselho da Caterpillar, Doug Oberhelman, está preocupado com uma potencial guerra comercial durante o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas está confiante de que um conflito do tipo não deve ocorrer. "Eu me preocupo um pouco", afirmou Oberhelman, um dos executivos e líderes sindicais apontados para o grupo de assessoria da Casa Branca para impulsionar o emprego na indústria americana.

"É tão cedo que é difícil dizer isso", disse Oberhelman referindo-se ao risco de uma guerra comercial. "Eu realmente acho que as cabeças mais frescas prevalecerão. Todos sabem que precisamos fazer comércio e acho que no fim isso funcionará."

A Caterpillar apoiava a Parceria Transpacífico (TPP, na sigla em inglês), da qual Trump retirou os EUA logo após assumir em janeiro. Oberhelman disse que acordos bilaterais podem funcionar bem, mas advertiu que os concorrentes podem manobrar, caso não haja uma ação rápida dos EUA. "Agora que nos retiramos, nós deixamos as regras serem escritas por algum outro e a China está trabalhando nisso", comentou o executivo durante entrevista na noite de quinta-feira em evento em Washington. "Nós precisamos nos mexer."

Oberhelman deixa no fim de março do comando do conselho da Caterpillar. Ele foi executivo-chefe da empresa de 2010 até o fim do ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.

