Presidente do Conselho da Abigraf Nacional participa da posse da nova diretoria do Sigemg e da Abigraf/MG

O novo presidente do Sigemg e da Abigraf/MG, Luiz Carlos Dias Oliveira, enalteceu a relevância do segmento para a economia de Minas Gerais e agradeceu a forma como foram conduzidas as duas entidades pelo ex-presidente Vicente de Paula Aleixo Dias / Divulgação/Assessoria

O presidente do Conselho Diretivo da Abigraf Nacional, Julião Flaves Gaúna, que também comanda o Sindigraf/MS e a Abigraf/MS, participou, nesta quinta-feira (02), na sede da Fiemg (Federação das Indústrias de Minas Gerais), em Belo Horizonte (MG), da solenidade de posse da nova diretoria do Sigemg (Sindicato das Indústrias Gráficas de Minas Gerais) e da Abigraf/MG (Associação Brasileira da Indústria Gráfica de Minas Gerais) para o triênio 2017/2019.

Segundo Julião Gaúna, a união e a harmonia entre os sindicatos e as associações brasileiras das indústrias gráficas nos Estados contribuem para o fortalecimento das empresas do segmento em nível nacional. “De uma forma coesa estamos formando um corpo sólido para enfrentar os desafios impostos pela atual situação da economia brasileira e pelo mercado extremamente competitivo. Somente assim, vamos conseguir ultrapassar as barreiras que estão surgindo à nossa frente”, pontuou.

O presidente do Conselho Diretivo da Abigraf Nacional também fez questão de destacar que, após mais de 30 anos de reivindicações junto ao Governo Federal, no fim do ano passado foi publicado no Diário Oficial da União a Lei Complementar nº 157, de 29 de dezembro de 2016, alterando a Lei Complementar nº 116/2003, que dispõe sobre critérios e prazos de crédito das parcelas do produto da arrecadação de impostos de competência dos Estados e de transferências deles aos municípios.

“Na prática, acabou o antigo e injusto conflito tributário entre ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) e ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) que há três décadas trazia insegurança jurídica à indústria gráfica brasileira. É o fim da bitributação que tanto penalizava o segmento em nível nacional, que hoje tem mais de 20 mil empresas, emprega mais de 220 mil trabalhadores no Brasil e possui um faturamento anual de R$ 44,8 bilhões”, reforçou Julião Gaúna.

Já o presidente da Fiemg, Olavo Machado Junior, que também participou da cerimônia de posse, garantiu total apoio da Federação à nova diretoria do Sigemg e da Abigraf/MG. “A indústria gráfica tem muita importância para a cadeia produtiva de Minas Gerais, bem como para todo o Brasil, uma vez que o segmento faz toda a diferença na transformação e na condução das informações. Por isso, queremos destacar a união de todos para que possamos ultrapassar todas as adversidades que vão surgir”, falou.

O novo presidente do Sigemg e da Abigraf/MG, Luiz Carlos Dias Oliveira, enalteceu a relevância do segmento para a economia de Minas Gerais e agradeceu a forma como foram conduzidas as duas entidades pelo ex-presidente Vicente de Paula Aleixo Dias, que esteve à frente de ambas por dois mandatos. “O empresário Vicente Dias desenvolveu um belo e produtivo trabalho, entregando o Sigemg e a Abigraf/MG consolidados para que tenhamos segurança para desenvolver o nosso trabalho. Dessa forma, cada vez mais poderemos proporcionar o desenvolvimento do segmento para todos os associados de Minas Gerais”, discursou, completando que o parque gráfico de Minas Gerais conta com duas mil empresas e oito mil colaboradores.

