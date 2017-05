Presidente do BNDES reforça confiança nos empregados e na instituição

A presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Maria Silvia Bastos Marques, fez uma aparição relâmpago nesta sexta-feira, 12, na teleconferência com imprensa que estava sendo conduzida pelo diretor de Controladoria, Ricardo Baldin. Em poucos minutos, sem abrir oportunidade para perguntas, ela transmitiu a mensagem de confiança nos seus empregados, neste dia em que funcionários foram conduzidos coercitivamente pela Polícia Federal para prestar depoimento, na Operação Bullish.

Baldin estava respondendo perguntas sobre o resultado financeiro do primeiro trimestre, quando a teleconferência foi interrompida para que Maria Silvia falasse. Ela iniciou dizendo que vinha de Brasília e tinha pressa porque iria se reunir, em seguida, com os empregados do banco. Afirmou ainda que os funcionários estão empenhados em esclarecer o papel que desempenham no banco à Polícia Federal, mas que confia na integridade do corpo técnico do BNDES.

"Temos confiança na probidade e capacidade técnica dos empregados", concluiu a executiva.

Maria Silvia não participou na manhã desta sexta-feira da reunião do conselho de administração que aprovou o resultado financeiro do primeiro trimestre de 2017, como faz tradicionalmente em dias de avaliação de demonstrações contábeis. A assessoria de imprensa informou, no entanto, que a sua ausência era prevista. Ela participou, em Brasília, do evento de comemoração do primeiro ano do governo de Michel Temer.

