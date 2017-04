Presidente do BC da França diz que políticas do BCE são "totalmente apropriadas"

O presidente do Banco Central da França, François Villeroy de Galhau, afirmou nesta quarta-feira que as políticas atuais do Banco Central Europeu (BCE) são "totalmente apropriadas" e não devem ser ajustadas até que a inflação ganhe um impulso duradouro.

Também membro do conselho do BCE, Villeroy de Galhau argumentou que a recuperação ainda é modesta na região da zona do euro: "Nós temos de ser prudentes, porque a recuperação ainda é frágil."

Villeroy de Galhau admitiu que a economia do bloco está no caminho de uma recuperação, mas advertiu que o núcleo da inflação, que exclui itens voláteis como alimentos e preços de energia, permanece muito fraco.

Alguns dados econômicos sólidos recentes levaram a pedidos de que alguns países da zona do euro, sobretudo da Alemanha, por uma mudança na política do BCE. Fonte: Dow Jones Newswires.

