Presidente do Banco Central vai a Bali para eventos do FMI, G20 e Brics

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, viaja no período de 10 a 15 de outubro para Bali, na Indonésia, onde participa da Reunião Anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, da Reunião de Ministros da Fazenda e Presidentes de Bancos Centrais do G20 e da reunião do Contingent Reserve Arrangement Governing Council do Brics.

Na cidade, Goldfajn também irá proferir palestra em 'The Group of Thirty International Banking Seminar'.

As informações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU).