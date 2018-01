Presidente da Fiems reúne-se com diretor do grupo Paper Excellence, novo dono da Eldorado Brasil

Ele acrescenta que, com unidade industrial em Três Lagoas (MS) e capacidade de produção anual de até 1,7 milhão de toneladas de celulose, a Eldorado Brasil é um ativo muito importante para a Paper Excellence - Foto: PerfilNews

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, reuniu-se, no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), com o diretor de relações institucionais e comunicação corporativa da Paper Excellence, Guilherme Cunha Costa, representante do grupo holandês, que, no início de setembro do ano passado, comprou a Eldorado Brasil por R$ 15 bilhões. Inicialmente, o grupo passou a controlar 30% do capital da empresa, percentual que em março deste ano passará à totalidade das ações.

“O diretor Guilherme Costa nos trouxe os números dos investimentos que a Paper Excellence fará nos próximos anos na Eldorado Brasil. É um grupo muito forte e tem experiência no segmento de celulose”, analisou Sérgio Longen, completando que aproveitou a oportunidade para informar sobre as ações que o Sistema Fiems, por meio do Sesi, Senai e IEL, realiza anualmente no município de Três Lagoas.

O presidente reforçou que o objetivo da Fiems é disponibilizar todo o apoio necessário para que a empresa possa focar somente no aumento da sua produção. “Além disso, entendo que as indústrias fabricantes de papel precisam olhar para Mato Grosso do Sul até porque somos grandes produtores de celulose e precisamos criar condições para que as empresas desse segmento também se instalem aqui no Estado”, pontuou.

Já o diretor de relações institucionais e comunicação corporativa da Paper Excellence destaca a importância da aproximação com a Fiems. “Fizemos uma visita de cortesia à Fiems, que é uma entidade muito importante e atuante no Estado. O presidente Sérgio Longen é um líder empresarial que conhece muito bem a atividade industrial. Ele sabe a importância de estarmos unidos e também a necessidade de termos um diálogo amplo e aberto em prol da indústria de Mato Grosso do Sul”, disse.

Ele acrescenta que, com unidade industrial em Três Lagoas (MS) e capacidade de produção anual de até 1,7 milhão de toneladas de celulose, a Eldorado Brasil é um ativo muito importante para a Paper Excellence. “Trata-se de uma empresa que gera 5 mil empregos diretos e 27 mil indiretos. A ideia é que a gente possa fazer um trabalho muito próximo com a Federação das Indústrias e com o Governo de Mato Grosso do Sul para contribuirmos cada vez mais para o desenvolvimento do Estado”, afirmou Guilherme Costa. Também participaram da reunião o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, o superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, e o juiz eleitoral Ary Raghiant Neto.

Leia mais no site www.fiems.com.br ou pelo link http://www.fiems.com.br/noticias/presidente-da-fiems-reune-se-com-diretor-do-grupo-paper-excellence-novo-dono-da-eldorado-brasil/25231