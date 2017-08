Presidente da Fiems inaugura nesta sexta a nova unidade do Senai Empresa

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, inaugura, nesta sexta-feira (25), às 8h30, a nova sede do Senai Empresa, que está localizada na Rua Pimenta Bueno esquina com a Rua Engenheiro Roberto Mange, no Bairro Amambaí, em Campo Grande (MS). O prédio concentrará a equipe técnica responsável pelas consultorias em tecnologia voltadas para diversas áreas de atuação do setor industrial.

Segundo o diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero, a nova estrutura de ponta do espaço elevará a um novo patamar o atendimento às indústrias de Mato Grosso do Sul. “Há algum tempo o Senai vem construindo programas que são aderentes as necessidades das indústrias e, com um novo espaço exclusivo para essa unidade do Senai Empresa, melhores condições de trabalho serão propiciadas para a nossa equipe técnica de consultores e o atendimento aos empresários será elevado a outro patamar”, analisou.

Para o gerente do Senai Empresa, Rodolpho Mangialardo, o novo espaço trará mais autonomia à unidade. “Além disso, teremos uma condição mais favorável para atender as demandas das indústrias”, comentou, completando que o novo prédio vai ao encontro do que reflete a unidade. “O Senai Empresa já contava com uma estrutura de ponta, mas casa nova é sempre mais inspirador e, quanto mais estruturamos, mais podemos ofertar para a indústria, com um novo ambiente inovador, moderno, com alta tecnologia agregada, e que tem a cara do Senai Empresa”, afirmou.

Programas

O Senai Empresa é uma divisão de negócios do Senai e trabalha hoje com quatro programas: Manutenção Industrial, Gestão Energética, Gestão Ambiental e Produção e Logística. O objetivo é oferecer maior atenção para as indústrias de Mato Grosso do Sul para que aumentem a produtividade, reduzindo os custos.

Além dos programas, o Senai Empresa também oferece o serviço do Centro Tecnológico do Vestuário, prestando consultorias técnicas de produção e o serviço de design, para empresas que desejam uma readequação do layout da logomarca. As estruturas estão organizadas em áreas tecnológicas e segmentos industriais que visam dar maior agilidade e qualidade no atendimento da demanda da indústria.

Entre os serviços prestados estão a consultoria em processos industriais, consultoria em alimentos e bebidas, consultoria em atendimento à norma e legislações, consultoria para adequação de produtos aos mercados interno e externo, consultoria em logística, consultoria em meio ambiente, consultoria em moda, têxtil e vestuário.

