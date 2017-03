Presidente da Fiems e prefeito de Sidrolândia discutem implantação de outlet

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, e o prefeito de Sidrolândia, Marcelo de Araujo Ascoli, discutiram ações para alavancar a economia do município por meio do turismo, especificamente com um outlet, tipo de varejo que costuma atrair o público com preços baixos em relação ao comércio regular. A conversa foi na tarde de ontem (14) durante visita do prefeito ao Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), em busca de apoio para atração de novos empreendimentos para Sidrolândia.

Segundo Longen, Sidrolândia pode ser considerado um município da “Grande Campo Grande” e, a pouco menos de 70 quilômetros da Capital, está em uma posição estratégica dentro do Estado que coloca em vantagem no comparativo com os demais. “Muitas ações que envolvam os moradores da Capital podem ser construídas. Defendemos alguns projetos como shoppings alternativos, no modelo dos outlets dos Estados Unidos, em que as pessoas se deslocam dos grandes centros para aquela região em busca de descontos, fomentando essas ações na indústria do turismo”, explicou o presidente da Fiems após o encontro com Marcelo Ascoli.

O município de Sidrolândia tem vocação na indústria do vestuário e abriga empresas importantes do segmento. “Entendo que a pauta do turismo hoje é muito importante. Podemos trabalhar em parceria com a Semade (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico), na figura do secretário Jaime Verruck, por ser uma área que precisa ser reavaliada. Temos grandes opções no nosso Estado, só nesta conversa identificamos vários potenciais na região de Sidrolândia. Vamos avançar nesse e outros projetos”, avaliou Longen.

Segundo o prefeito de Sidrolândia, da conversa com o presidente da Fiems poderão surgir grandes projetos. “É um desejo nosso, desde que assumimos, explorar mais nossos potenciais industriais. Com a experiência da Fiems na área, viemos discutir, de forma inicial, o assunto e buscar apoio para atrair novos empreendimentos. Vamos elaborar um calendário de eventos para fomentar o turismo industrial e coisas grandes virão”, disse o prefeito, que estava acompanhado de secretários do município.

