Presidente da Eletrobras inaugura podcast destacando peso da sustentabilidade

A Eletrobras lançou nesta sexta-feira, 31, um serviço de podcast para discutir assuntos diversos que afetam a companhia, em um momento em que a estatal se prepara para ser privatizada.

No episódio de estreia, o presidente da empresa, Wilson Ferreira Júnior, chama a atenção para o espaço que a preocupação com a sustentabilidade tomou no meio corporativo, como constatou ao participar, na semana passada, do Fórum Econômico Mundial e Davos, na Suíça.

Durante o evento, o governo brasileiro "vendeu" as oportunidades de investimento no País, como a futura possível capitalização da companhia.

No podcast, Ferreira destaca que a estatal se desfez de todas as térmicas poluentes movidas a óleo combustível e diesel e duas das suas três térmicas a carvão. "A única que mantivemos fizemos um investimento muito grande. Tanto que nossa operação é 96% limpa e 92% renovável", informou.

Segundo o executivo, investir em sustentabilidade da operação não é mais uma opção como já foi no passado, é uma questão econômica. "O carvão, por exemplo, os bancos não financiam mais esse tipo de investimento", destacou. "Os investimentos têm que trazer satisfação para todas as pessoas (acionistas, sociedade, empregados), uma evidência é restrição de agências de rating e bancos para financiar projetos que não promovem esse equilíbrio", completou.

Ele lembrou que a Eletrobras é signatária, desde 2016, do Pacto Global da ONU que definiu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A empresa definiu cinco ODS como meta para 2030, aprovado pelo Conselho de Administração da estatal, como a geração de energia acessível e limpa; emprego digno e crescimento econômico; foco em inovação e combate à alteração climática, este último contemplado pela mudança do portfólio da companhia.

"Temos plano de ser uma das empresas mais renováveis e limpas do mundo", afirmou.

Para ouvir o podcast na íntegra, é necessário acessar o seguinte endereço na internet: https://soundcloud.com/podcasteletrobras