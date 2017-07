Presidente da Eletrobras diz ser favorável à descotização de usinas

O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior, afirmou ser favorável à "descotização" das usinas mais antigas por ser mais uma alternativa que a companhia não tem à disposição atualmente. O executivo defendeu que esse processo pode trazer um valor positivo para a companhia, mas ponderou que isso terá que ser avaliado futuramente.

"Hoje a única opção que a Eletrobras tem é ser eficiente para ter o seu custo operacional menor que a receita da cota. Com a descotização, pode ter uma alternativa adicional", afirmou a jornalistas após evento promovido pela FGV Energia, no Rio. Ferreira Junior destacou que a empresa está focada atualmente em reduzir os seus custos para não perder com a cota.

"Para nós que hoje temos cotas com custo operacional maior do que a receita das cotas passaremos a ter uma opção que não tínhamos", disse.

A estatal está em processo de reestruturação para ter um custo compatível com a cota. "Hoje o nosso custo operacional é da ordem de 40% maior do que o que é remunerado".

